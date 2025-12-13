Frosinone, lunedì “Cammina al mio fianco” promosso dal Distretto B

Trasformare la sensibilità verso i diritti di bambini e ragazzi in un impegno concreto e quotidiano. È questo l’obiettivo fondante di “Cammina al mio Fianco”, l’evento di sensibilizzazione promosso dal Distretto Sociale B di cui Frosinone è capofila, che si terrà lunedì 15 dicembre 2025, a partire dalle ore 16, presso l’Auditorium “Colapietro” di Frosinone in via G. B. Grappelli.



I lavori si apriranno alle 16 con i saluti istituzionali del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, e del Presidente del Distretto Sociale B di Frosinone, Francesca Campagiorni. Seguirà l’intervento della Dottoressa Sandra Pantanella, Coordinatrice del Servizio Distrettuale Affidamento Familiare – SDAF e del Referente dell’ASP ISMA di Roma (Ente finanziatore), che illustrerà la genesi del progetto e il ruolo del Distretto Sociale B come catalizzatore di risorse. Il focus scientifico e motivazionale sarà affidato al Prof. Marco Giordano, con “La sfida della Comunità educante: un legame in più su cui contare”, approfondendo il valore delle relazioni di prossimità per il benessere dei bambini.

Spazio poi alle voci del territorio con un momento di confronto dinamico dedicato alle realtà locali per presentarsi e tessere le prime connessioni operative. L’evento si concluderà con una Call to Action operativa di raccolta delle disponibilità.

“Cammina al mio Fianco rappresenta un investimento concreto sulle nostre comunità, mettendo al centro la responsabilità condivisa verso i bambini e ragazzi”, ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. “L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente Francesca Campagiorni – è trasformare la sensibilità verso i diritti dei minori in azioni quotidiane, strutturate e misurabili. Cammina al mio Fianco nasce per attivare energie diffuse, valorizzare le competenze del territorio e costruire una comunità educante capace di essere presente in modo costante”.

Per maggiori informazioni e conferme di partecipazione:

Numero Verde 800.66.15.92 E-mail: affidofamiliare.frb@gmail.com