Frosinone, l’ufficio postale sventa una truffa ai danni di un anziano cliente

La direttrice: “Diffidare sempre di chi promette facili guadagni in cambio di versamenti di chi chiede somme di denaro con carattere di urgenza”.

Una truffa ai danni di un anziano cliente è stata sventata a Frosinone grazie all’intervento dei dipendenti di Poste Italiane. L’uomo, contattato telefonicamente dal presunto truffatore, si è recato presso l’ufficio postale per effettuare un bonifico istantaneo. La vicenda non ha convinto il personale di Poste Italiane che, a seguito di approfondite verifiche, ha appurato il tentativo di truffa e sventato il raggiro.

“Nel pomeriggio di ieri – racconta la direttrice dell’ufficio – un signore ultraottantenne, cliente abituale del nostro ufficio, si è presentato allo sportello per eseguire un bonifico istantaneo di 1.600 euro, per un presunto acquisto di titoli. Poiché si tratta di un cliente abituale abbiamo contattato la figlia per un confronto su quanto stava accadendo e in effetti il signore era incappato in una truffa”.

“Purtroppo non è la prima volta che capitano episodi simili, soprattutto ai danni di persone anziane – prosegue la direttrice dell’ufficio –. In questi casi segnaliamo immediatamente alle nostre strutture interne tutte le operazioni sospette. È importante diffidare sempre di chi promette facili guadagni in cambio di versamenti e in generale di chi chiede somme di denaro con carattere di urgenza, tramite bonifici ma anche ricariche Postepay o denaro contante”.

Questo episodio è solo uno dei diversi tentativi di truffe che, grazie alla prontezza e alla velocità di intervento del personale degli uffici postali, si riescono a sventare nell’interesse delle inconsapevoli, o in alcuni casi, imprudenti vittime.

Poste Italiane, da sempre in prima linea per aiutare i clienti ad acquisire maggiore consapevolezza e diffidare dai tentativi di frode, ha realizzato anche specifici corsi di formazione per sensibilizzare il personale sui temi della sicurezza e del contrasto alle truffe e ai raggiri ai danni dei cittadini.

Inoltre, negli ultimi anni, l’Azienda ha incrementato gli investimenti in sicurezza fisica e nel sistema dei controlli, con una sensibile riduzione del numero di eventi criminosi.

Informazioni e consigli per non cadere vittime delle truffe

Poste Italiane mette in campo numerose iniziative per contrastare gli atti criminosi intervenendo anche dal punto di vista della formazione con dei corsi periodici organizzati dalla struttura Fraud Management, Sicurezza Fisica e Antiriciclaggio per sensibilizzare il personale sui temi della sicurezza e del contrasto alle truffe e ai raggiri ai danni dei cittadini.

Inoltre, sul sito ufficiale www.poste.it è possibile consultare la sezione dedicata che comprende utili informazioni prendendo soprattutto spunto dalle situazioni che si possono presentare in strada, telefonicamente o in ogni caso fuori dall’ufficio postale.

Di seguito ne riportiamo alcuni tra i più importanti per non cadere vittime dei truffatori.

Nessun dipendente dell’azienda è autorizzato a effettuare nessun tipo di controllo su titoli, libretti di risparmio o della pensione, banconote o monete, né tantomeno a richiedere somme a integrazione di operazioni postali o a sportello.

Diffidare sempre di qualsiasi persona, anche di chi si dovesse qualificare come “dipendente di Poste Italiane”, si presenti in strada, telefonicamente o direttamente presso le abitazioni con il pretesto di effettuare verifiche di qualsiasi tipo, richiedere denaro od oggetti di valore o controllare dati riservati.

In caso di eventuali richieste, anche per eventuali aiuti a svolgere operazioni a sportello o di prelievo automatico, non comunicare a nessuno e per nessun motivo il PIN delle carte digitali e informare di situazioni sospette di qualsiasi tipologia gli operatori di sportello all’interno dell’ufficio postale.

È inoltre importante sapere che Poste Italiane non richiede mai i dati riservati delle carte di pagamento e non manda mai Whatsapp, sms o e-mail con messaggi allarmanti su un blocco del conto, su pagamenti insoluti, su addebiti inaspettati né effettua richieste perentorie e minacciose per trasferimenti di denaro.

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