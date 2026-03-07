FROSINONE, L’UFFICIO POSTALE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ È “IL PIÙ ROSA” DELLA CITTÀ: SU 12 DIPENDENTI 11 SONO DONNE

La direttrice Anna Chierchia: “Il nostro ambiente di lavoro è fondato su empatia e coesione, che favoriscono un clima sereno e collaborativo. È fondamentale però rispettare alcune regole…”

In cinque uffici postali della provincia la cartolina per la Giornata Internazionale della Donna.

Frosinone, 6 marzo 2026 – È quello di Frosinone Centro l’ufficio postale “più rosa” del capoluogo ciociaro. Se si escludono le sedi più piccole, fino a sei dipendenti, quello di piazza della Libertà è anche quello con la più alta presenza femminile di tutta la provincia, con 11 donne su un totale di 12 risorse.

A guidarlo, da settembre 2021, è Anna Chierchia. Sessantasei anni, originaria di Castellammare di Stabia (Napoli), laureata in Giurisprudenza, assunta in Poste Italiane dal 1985. La direttrice spiega subito cosa significa, per lei, lavorare in ufficio composto quasi esclusivamente da donne: “È un ambiente fondato su empatia e coesione, che favoriscono un clima sereno e collaborativo. È fondamentale però rispettare quella che ritengo sia la principale regola per far funzionare una squadra: la comunicazione deve essere trasparente, in modo da evitare giudizi e chiacchiere inopportune per non ferire la sensibilità di nessuno”.

Sul loro punto di forza, Anna lo individua in una particolare caratteristica: “Credo che la nostra migliore peculiarità sia farci guidare dall’intelligenza emotiva, una qualità che porta con sé collaborazione e attenzione al benessere individuale: in questo modo i conflitti si riducono, a favore del lavoro di squadra”.

Un rapporto tra colleghe che talvolta prosegue anche oltre il contesto lavorativo. “Il nostro è un ufficio doppio turno e quindi incontrarsi tutte insieme fuori dal lavoro non è cosa semplice; ogni tanto però riusciamo a organizzare una pizza o un aperitivo. Per il resto, è naturale che si creino rapporti speciali tra chi magari è più affine per età, carattere o situazione familiare e allora magari si organizza in piccoli gruppi lo shopping o la gita domenicale”.

La direttrice parla anche della difficile conciliazione tra lavoro e vita privata. “Per quanta strada sia stata fatta la necessità di conciliare il lavoro con famiglia e tempo libero resta a mio avviso ancora un problema più marcatamente femminile. Le nostre giornate sono fatte di incastri, tra una Teams e un colloquio con i professori, il budget e la palestra, il pagamento delle pensioni e la telefonata alla badante: quante volte ci sentiamo sfinite, tormentate dall’ansia e dai sensi di colpa”.

I numeri “rosa” della provincia. Nei 130 uffici postali della provincia di Frosinone la presenza femminile è al 67%, +13% rispetto alla media nazionale di Poste Italiane. Tra le sedi più piccole, fino a sei dipendenti, sono 25 gli uffici postali con personale interamente al femminile. Tra questi, Veroli, Piedimonte San Germano, Piglio, Ferentino Stazione (via Casilina Sud) e Amaseno. Tra le sedi più grandi, oltre all’ufficio postale di Frosinone Centro il rapporto donne/uomini supera il 70% a Frosinone 4 (Piazza Caduti di Via Fani) con 7 donne su 8 dipendenti, Anagni (9 donne 2 uomini), Ceccano (12 donne e 3 uomini), Sora (10 donne e 3 uomini) e Alatri (10 donne e 4 uomini).

La parità di genere in Poste Italiane. In Poste Italiane la parità di genere è una realtà costruita e coltivata nel tempo: lo dimostrano i numeri, i riconoscimenti, il welfare avanzato e i molteplici progetti dedicati di una azienda che rappresenta uno degli esempi più avanzati e virtuosi in Italia in materia di Diversity & Inclusion. In un contesto di cui fanno parte 120mila persone, puntare oggi su una popolazione aziendale composta per il 54% da donne è uno dei tratti identitari di Poste Italiane che ad esempio nel welfare si esprime concretamente garantendo misure avanzate per la genitorialità, tra cui congedi più ampi di quelli previsti dalla legge, un’indennità pari al 100% dello stipendio durante maternità e paternità, programmi di coaching dedicati alle neomamme, come Mums at Work, insieme al percorso Lifeed che valorizza le competenze sviluppate dall’esperienza genitoriale.

Una cartolina per l’8 marzo. Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica. In provincia di Frosinone la cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Frosinone Centro (piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino (piazza Alcide De Gasperi) e Ferentino, oltre che sul sito poste.it.