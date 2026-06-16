Frosinone, l’opposizione non decolla: l’alternativa a Mastrangeli resta un rebus

A meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative, il quadro politico di Frosinone continua a presentarsi frammentato e privo di una strategia condivisa. Il recente voto sul rendiconto di gestione ha evidenziato una maggioranza che, pur mostrando alcune crepe interne, è riuscita a portare a casa un risultato importante, mentre dall’altra parte non emerge ancora un fronte compatto capace di rappresentare una concreta alternativa di governo.

L’attenzione degli osservatori si è concentrata soprattutto sulle assenze e sulle scelte dei consiglieri considerati più critici nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli. In particolare hanno fatto discutere le posizioni di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone, figure che negli ultimi mesi erano state indicate come possibili protagoniste di un percorso politico alternativo.

Tuttavia, il voto in aula ha raccontato una realtà diversa. Le opposizioni hanno mostrato orientamenti differenti e, anche tra i cosiddetti “dissidenti”, non è emersa una linea comune. Un dato che rende difficile immaginare, almeno nell’immediato, la nascita di una coalizione unitaria capace di contendere il governo cittadino all’attuale maggioranza.

Sul tavolo resta inoltre il tema delle future candidature. Nel centrosinistra continuano a circolare diversi nomi per la corsa a sindaco, ma al momento manca una sintesi politica che possa aggregare partiti, civiche e movimenti. Allo stesso tempo, anche all’interno del campo moderato si registrano riflessioni e posizionamenti che potrebbero influenzare gli equilibri nei prossimi mesi.

La sensazione è che la partita sia ancora tutta da giocare. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le varie anime dell’opposizione riusciranno a trovare un punto di incontro oppure se continueranno a procedere in ordine sparso, lasciando alla maggioranza il vantaggio di presentarsi come l’unica forza realmente organizzata.