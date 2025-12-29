Frosinone, l’opposizione alza il tiro: Pizzutelli chiede al sindaco Mastrangeli di valutare le dimissioni

FROSINONE – L’opposizione consiliare alza il livello dello scontro politico a Palazzo Munari e chiama direttamente in causa il sindaco Riccardo Mastrangeli. A chiedere un atto di responsabilità è Angelo Pizzutelli, consigliere comunale del Partito Democratico, che parla di una situazione ormai “diventata insostenibile” e invita il primo cittadino a riflettere seriamente sull’ipotesi delle dimissioni.

Nel mirino del dem c’è innanzitutto lo stallo amministrativo. «All’ordine del giorno del Consiglio comunale – spiega Pizzutelli – ci sono due delibere che, se non approvate entro la fine dell’anno, rischiano di trasformarsi in altrettanti debiti fuori bilancio. Credo che basterebbe questa considerazione per rendersi conto di quanto la situazione sia sfuggita di mano e di come l’aspetto amministrativo sia ormai relegato in terzo o quarto piano».

Secondo il consigliere del Pd, il sindaco sarebbe ormai sotto un vero e proprio “fuoco incrociato” interno alla sua stessa maggioranza. «Mastrangeli è sott’attacco da parte di settori della coalizione che lo sostiene, stretto in un pressing continuo. Non penso sinceramente che in questo modo possa andare avanti e sono convinto che stia soffrendo questa condizione», afferma Pizzutelli.

Nel suo intervento, l’esponente dell’opposizione punta il dito anche contro le dinamiche politiche interne alla maggioranza, definite confuse e contraddittorie. «Sono davvero allibito – aggiunge – da quanto siano diventate girevoli le porte di questa maggioranza: consiglieri ed esponenti che avevano lasciato la coalizione in maniera rumorosa e plateale oggi hanno cambiato idea. Intanto le strategie in vista delle elezioni provinciali stanno assumendo un ruolo centrale nelle dinamiche che sostengono il sindaco».

Un quadro che, a giudizio di Pizzutelli, finisce per penalizzare direttamente la città. «Tutto questo potrebbe anche rientrare nella normalità della politica – conclude – se non fosse che l’attività amministrativa è di fatto ferma. Per tre sedute consecutive è mancato il numero legale e il Consiglio comunale non riesce a svolgere il proprio ruolo. È per questo che il sindaco farebbe bene a riflettere seriamente sul futuro: in questo momento le dimissioni rappresentano un’opzione concreta».

