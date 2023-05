Frosinone – L’onorevole Rossi: “Porterò il caso Henkel all’attenzione delle istituzioni europee”

“La notizia dell’avvio della procedura di licenziamento per diciotto unità lavorative, cui esprimo la mia personale vicinanza e solidarietà in questo difficile momento, allo stabilimento Henkel di Ferentino è un pessimo segnale per un territorio come la provincia di Frosinone già fortemente provato. Il sacrificio dello stabilimento di Lomazzo della multinazionale tedesca nel 2021, che lasciava presupporre il trasferimento dei volumi di produzione destinati all’Italia al sito di Ferentino, si è rivelato, a questo punto, inutile se questi sono i risultati. Chiederò un immediato incontro al direttore dello stabilimento per capire come si inquadri questa vicenda nell’ambito delle strategie industriali della multinazionale e del futuro dello stabilimento di Ferentino e per capire come mai si stia facendo ricorso a una procedura così drastica e non si siano attivati altri strumenti previsti dalla legislazione vigente. Porterò il caso anche all’attenzione delle istituzioni europee, coinvolgendo la dirigenza dell’azienda perché va fatta chiarezza sul futuro del gruppo industriale. E’ giusto che venga scongiurato il pericolo di ridimensionamento e magari di delocalizzazione della produzione. Sarebbe un vulnus irreparabile per l’intera provincia”. E’ quanto ha dichiarato l’eurodeputato della Lega Maria Veronica Rossi.

COMUNICATO STAMPA