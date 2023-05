Frosinone – L’onorevole Rossi all’Heli Day

“Oggi esperienza fantastica all’Heli Day 2023 all’aeroporto militare “Girolamo Moscardini” di Frosinone. La scuola di volo e il 72° Stormo non devono lasciare Frosinone. E’ auspicabile che i reparti rimangano nel capoluogo. In Ciociaria la struttura è diventata un’eccellenza a livello europeo, è ottimamente integrata nel tessuto sociale ed economico, l’orografia del territorio offre le migliori condizioni per un addestramento completo per gli elicotteristi e il trasferimento creerebbe non pochi disagi al personale militare e civile che dovrebbe essere sradicato da Frosinone e portato altrove”. E’ quanto ha dichiarato l’eurodeputato della Lega, Maria Veronica Rossi.

