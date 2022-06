Frosinone – Lo Stadio comunale Benito Stirpe sulle riviste di New York

La città di Frosinone ha avuto, recentemente, importante visibilità a livello internazionale anche attraverso la pubblicazione dell’articolo di ricerca scientifica dal titolo “How Can Virtuous Real Estate Public-Partnerships be Developed? Towards a Co-Evolutionary Perspective”.

Scritto da Gianpaolo Abatecola, Michela Mari, e Sara Poggesi, Professori di Economia e Gestione delle Imprese nella Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, l’articolo affronta il tema della realizzazione di infrastrutture urbane e grandi opere. Nell’articolo viene proposto un modello concettuale “co-evolutivo” volto a delineare attraverso quali competenze distintive, tra pubblico e privato, si possano configurare partnership virtuose per il compimento, nonché la successiva gestione, di tali opere. Nello specifico, per la spiegazione del modello viene utilizzato, come caso di eccellenza, proprio lo Stadio Comunale Benito Stirpe.

L’articolo è stato pubblicato sulla rivista internazionale Cities, che, edita da Elsevier, si colloca attualmente tra le più accreditate riviste scientifiche interdisciplinari in tema di pianificazione urbana sostenibile e policy making. Tali tematiche vengono discusse, nella rivista, anche attraverso l’evidenziazione di best practice provenienti dalle più diversificate aree geografiche e realtà urbane globali. Cities è censita, in Italia, tra le riviste di “Classe A – ASN”, classificazione stilata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Lo studio effettuato contribuisce certamente all’ulteriore promozione e valorizzazione, anche nella comunità scientifica internazionale, delle eccellenze presenti nel nostro territorio.

COMUNICATO STAMPA