Frosinone – Lite tra due giovani, spunta un coltello: 14enne ferito all’addome

Un quattordicenne è stato ferito all’addome con un colpo di coltello. La lite è avvenuta ieri sera in pieno centro storico a Frosinone,dopo un litigio tra due giovani, uno dei due dalla giacca ha tirato fuori un coltello e lo ha sferrato verso il rivale ferendolo all’addome. Il ragazzo prontamente soccorso e stato portato presso il nosocomio locale, è stato operato d’urgenza, ma non sarebbe in pericolo di vita. I poliziotti

della questura di Frosinone stanno indagando per risalire al colpevole di questo gesto, utilizzando anche le telecamere di sorveglianza del comune.

Foto archivio