Frosinone, libri di testo primarie: al via l’accreditamento dei fornitori

L’assessorato alla Pubblica Istruzione, coordinato da Mario Grieco, rende noto che il Comune di Frosinone ha pubblicato l’avviso per la formazione dell’elenco dei rivenditori accreditati per la fornitura gratuita dei libri di testo destinati agli alunni residenti frequentanti le scuole primarie, statali o paritarie, per l’anno scolastico 2026/2027.

Possono presentare domanda gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio per il commercio al dettaglio di libri nuovi, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e dotati di un punto vendita fisico aperto al pubblico. È richiesta, inoltre, la disponibilità di una postazione informatica con connessione internet e stampante.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it, entro le ore 13 del 15 maggio 2026, indicando nell’oggetto “Domanda di accreditamento librerie scuola primaria A.S. 2026/2027”.

L’elenco dei fornitori accreditati, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, avrà validità per l’intero anno scolastico 2026/2027. I rivenditori inseriti si impegneranno a rispettare le istruzioni operative comunali, a fornire i testi entro il valore delle cedole librarie, ad accettare richieste anche a scuola iniziata e a non richiedere oneri aggiuntivi alle famiglie.