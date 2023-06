Frosinone – Lettera aperta dei dipendenti Europromos dopo le dichiarazioni del sindacato USB

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta dei dipendenti Europromos, la ditta appaltatrice del servizio ausiliariato esterno facente servizio presso il polo ospedaliero di Frosinone, che con la seguente missiva prende le distanze dalle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal sindacato autonomo USB, riguardanti proprio il servizio su citato.

“A seguito del comunicato rilasciato dal sindacato autonomo USB, pubblicato in data 22 giugno 2023, noi dipendenti della ditta Europromos, in servizio presso il polo ospedaliero Fabrizio Spaziani di Frosinone,intendiamo prendere le distanze da quanto dichiarato dallo stesso sindacato su alcune dinamiche e questioni interne venutesi a verificare nell’ adempimento del nostro lavoro presso lo stesso, contestando nelle dichiarazioni rilasciate dalla sigla sindacale alcuni punti che riteniamo inopportuni e non veritieri. Nel comunicato rilasciato, infatti, si parla di massiccia adesione a suddetto sindacato, usando un plurale che in alcun modo corrisponde a verità. Al momento,infatti, risultano solo tre gli iscritti alla sigla sindacale in questione,visto che buona parte dei tesserati a cui si fa riferimento nel comunicato, ha dismesso la propria adesione non trovandosi d’ accordo con le iniziative portate avanti dal sindacato stesso negli ultimi mesi, fatto questo che rende inopportuno il voler parlare a nome di tutti, senza peraltro avere alcun diritto di farlo. Vogliamo inoltre specificare, che con l’ azienda Europromos, vi è sempre stato un confronto diretto, costruttivo e continuo, e che proprio con la ditta appaltatrice erano state già risolte le problematiche menzionate dal sindacato USB, senza che lo stesso avesse profuso impegno alcuno alla risoluzione di piccoli disagi che comunque erano di poco conto, la cui risoluzione da parte dell’ azienda dimostra l’ interesse che l’ Europromos ha nei confronti delle attività lavorative dei suoi dipendenti.È altrettanto inopportuno portare alla luce dinamiche interne che, a nostro modo di vedere le cose, non rispecchiano assolutamente la verità, ma che anzi dipingono un quadro non veritiero della nostra situazione lavorativa, dando delle cose una versione strumentalizzata e volta solo ad una becera propaganda sindacale dalla quale intendiamo prendere le distanze. Diffidiamo pertanto suddetta sigla, a parlare per nostro conto, invitandola ad esporre le proprie opinioni facendo riferimento solo e soltanto alle persone iscritte al sindacato in questione.

Lettera sottoscritta dai seguenti dipendenti Europromos:

Magnante Rosa, Bianchi Alessandra, Ligori M.teresa, Onorati Enzo, Fresilli Francesca, Carfagna Claudio, Di Vona Roberto, Piazza Giulia, Crescenzi Ilenia, Tornincasa Andrea, Mollicone Roberto, Valeriani Katia, Cicciarelli Claudia, Abatecola Vanessa, Baldassarre Elena, Monti Antonio, Fiorini Claudia, Liburdi Francesca, Galuppi Valeria, Fiacco Vanessa

Correlati