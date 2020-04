Frosinone: l’elenco dei servizi comunali per il Covid-19 da gennaio ad oggi.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la macchina comunale, coordinata dal sindaco, Nicola Ottaviani, ha attivato l’erogazione di servizi specifici e mirati, per attenuare i disagi connessi alla diffusione del Covid-19, mettendo in campo una serie di misure che potessero offrire supporto a tutti i cittadini.Allo scopo di rendere il più agevole possibile la fruizione dei nuovi servizi, sia a favore delle persone direttamente colpite dal contagio, sia dei nuclei familiari che hanno dovuto affrontare nuove problematiche di carattere socio-sanitario, sono state attivate anche linee telefoniche dedicate e unità di personale e di volontari sempre reperibili. Tra questi ultimi, vanno annoverati le donne e gli uomini del gruppo Comunale di Protezione civile, coordinati da Massimiliano Potenti, sotto la direzione del responsabile del settore, Marco Spaziani.Dal 31 gennaio (data della prima attivazione del Centro Operativo Comunale) ad oggi, sono stati impiegati 306 volontari, con una media di 8 operatori e un massimo di 19 unità al giorno.Tra le numerose linee di attività, realizzate in modo capillare su tutto il territorio del capoluogo, spiccano il supporto al Centro Operativo Comunale, il montaggio delle tende pre-triage (presso l’ospedale “Spaziani” e la casa circondariale), passando, poi, per il trasporto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, dal centro operativo romano al nosocomio frusinate. Centinaia sono stati gli interventi di informazione e supporto alla popolazione, insieme agli agenti della Polizia municipale, ivi compresa la consegna dei buoni spesa e dei beni di prima necessità alle famiglie e alle persone in difficoltà, oppure durante l’erogazione mensile delle pensioni ai cittadini da parte degli uffici postali. I volontari e i dipendenti dell’ufficio Ambiente, in questo periodo, hanno altresì raccolto le richieste di interventi (al numero attivato dall’amministrazione comunale, 0775-2656775, contattabile h24) di sanificazione ed igienizzazione delle singole aree private, con particolare riferimento alle zone condominiali, ovvero ai servizi comuni come ascensori o volumi di servizio promiscui, unitamente a singoli appartamenti in cui si fosse verificato il contagio o la quarantena da covid-19. Gli stessi operatori si stanno occupando anche della raccolta delle decine di richieste inerenti al servizio gratuito di ritiro, con il porta a porta, di rifiuti solidi urbani prodotti dai nuclei familiari o individuali ove sia stato riscontrato un caso di positività, o nei casi in cui sia stata disposta la quarantena o l’isolamento domiciliare da parte delle autorità sanitarie. Le istanze di utilizzo del servizio, giunte sempre allo 0775-2656775, sono quindi girate, attraverso l’ausilio dell’assessorato all’ambiente, alla società appaltatrice municipale, fornendo la singola utenza di un nuovo contenitore qualificato come rifiuto indifferenziato, con esenzione temporanea dell’obbligo di differenziazione. Sempre attraverso i volontari della Protezione civile e gli operatori della De Vizia, il Comune ha provveduto alla consegna dei dispositivi di protezione, in modo capillare, alle famiglie presenti sul territorio della città, nell’ambito del progetto “Una mascherina per tutti”, mettendo a disposizione delle singole unità familiari, ad oggi, ben 35.000 mascherine del tipo lavabile e riutilizzabile per 50/60 volte. Le donne e gli uomini della Protezione civile, infine, in collaborazione con gli operatori cimiteriali, hanno permesso già a tanti utenti di usufruire del nuovo servizio istituito dal sindaco, Nicola Ottavani, inerente alle visite in diretta video presso la struttura di Colle Cottorino. Gli interessati potranno continuare a rivolgersi, anche nei prossimi giorni, all’amministrazione comunale per fissare l’appuntamento, contattando, solo tramite WhatsApp, il numero 342 9967003. Al numero indicato risponderà infatti un operatore cimiteriale o un volontario della Protezione civile, per prendere appuntamento ed effettuare, successivamente, un ingresso in diretta video all’interno del cimitero. Tramite la popolare app di messaggistica istantanea, una volta raggiunto, dal volontario, il luogo fisico ove riposa il defunto, l’utente potrà raccogliersi in preghiera o in meditazione dinanzi all’immagine in diretta video per due minuti, con il supporto del volontario che guiderà il familiare dal piazzale esterno fino all’interno della struttura cimiteriale, nel percorso online di andata e ritorno.

