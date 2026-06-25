Frosinone – Lega, crepe sempre più profonde

Nel centrodestra ciociaro il clima politico si fa sempre più teso. Le ultime prese di posizione emerse in vista delle prossime elezioni confermano come all’interno della Lega siano ormai evidenti divisioni che vanno ben oltre il semplice confronto politico.

A far discutere è stata la scelta dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli di prendere pubblicamente le distanze dalla linea sostenuta da Mario Abbruzzese e Nicola Ottaviani, annunciando il proprio sostegno al presidente uscente Luca Di Stefano. Una posizione netta che segna un passaggio politico rilevante e rende evidente l’esistenza di sensibilità differenti all’interno del partito.

Dietro questa scelta, secondo molti osservatori, ci sarebbe un più ampio scontro sugli equilibri del centrodestra provinciale. Da mesi, infatti, il dibattito politico è accompagnato da indiscrezioni su strategie, alleanze e tentativi di rafforzare il proprio peso attraverso incarichi e nuovi assetti, alimentando un clima di crescente tensione tra dirigenti e amministratori.

La decisione di Ciacciarelli viene interpretata come un segnale di autonomia politica e potrebbe rappresentare un punto di svolta negli equilibri della Lega in provincia di Frosinone. Resta ora da capire se la frattura potrà essere ricomposta oppure se il confronto interno continuerà ad allargarsi, con inevitabili ripercussioni sulle prossime sfide elettorali.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se prevarrà la ricerca di una sintesi politica o se le divisioni emerse finiranno per ridisegnare gli assetti del centrodestra ciociaro.