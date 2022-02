Si terrà giovedì 10 febbraio, alle ore 19.30, presso l’Hotel Memmina (via Maria, Frosinone), la riunione del centrodestra comunale per le prossime elezioni amministrative. Come già concordato nell’ultimo incontro, viene dunque riconvocato il tavolo del centrodestra di Frosinone, con partiti e liste civiche, con le medesime delegazioni, per definire il regolamento delle primarie del 27 marzo prossimo.

COMUNICATO STAMPA