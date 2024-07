Frosinone – Le misure di prevenzione del Questore: emessi 4 avvisi orali

Il Questore di Frosinone, dott. Domenico Condello, ha recentemente emesso, su proposta delle Compagnie Carabinieri di Anagni e Alatri, 4 avvisi orali nei confronti di soggetti residenti in Provincia.

La misura in parola, disciplinata dal d.lgs. 159 del 2011, può essere applicata dal Questore della Provincia di residenza del soggetto che rientri in una delle categorie individuate dall’art. 1 della normativa sopra indicata. Tra i soggetti destinatari figurano:

1) coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza, o la tranquillità pubblica.

Si tratta, in altre parole, di persone connotate da un profilo di pericolosità sociale concreto e attuale, evincibile sulla base di elementi di fatto del tipo condanne riportate per la commissione di reati, pendenza di procedimenti penali, condotte di vita oggettive e frequentazioni con soggetti pregiudicati.

La misura di prevenzione, quindi, consente al Questore di avvisare oralmente il soggetto destinatario della esistenza di indizi a suo carico, con conseguente invito a tenere una condotta conforme alla legge.

In applicazione della normativa di settore, pertanto, il Questore di Frosinone ha irrogato 4 provvedimenti di applicazione della misura de qua nei confronti di: un soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia per furto e ricettazione, spesso associato a persone anch’esse gravate da pregiudizi di polizia; due soggetti gravati da precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare; un soggetto con precedenti di polizia per danneggiamento di mezzo militare e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali provvedimenti confermano la costante attenzione che il Questore di Frosinone impiega nel censurare comportamenti antisociali posti in essere da soggetti inclini e la incessante azione di polizia di prevenzione finalizzata ad incrementare la percezione della sicurezza da parte della collettività.

