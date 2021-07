Frosinone, lavori sulla palestra della Pietrobono

L’amministrazione Ottaviani, mediante apposita determina dirigenziale, ha approvato gli elaborati progettuali relativi ai lavori di manutenzione per la scuola Pietrobono, con il rifacimento e l’impermeabilizzazione del tetto piano del locale che ospita la palestra della struttura di via Puccini.L’intervento, di carattere urgente, prevede una spesa complessiva di € 21.221,06, così come indicato negli elaborati redatti dal settore comunale, coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri.Si procederà, quindi, all’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta nel rispetto del criterio di rotazione e ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo, dunque, nella riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale, su cui sono stati investiti, nel corso degli ultimi anni, oltre due milioni di euro sia sotto il profilo della staticità che della sicurezza generale e della riqualificazione dei singoli plessi. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire, anche attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative dell’ufficio urbanistica, vengono, infatti, reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un’attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di fruizione pubblica.

comunicato stampa