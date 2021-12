Frosinone, lavori sugli impianti alla Ricciotti

Sopralluogo dell’ufficio lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Angelo Retrosi, già nella giornata di domenica, presso l’istituto Ricciotti per risolvere alcune criticità riscontrate con le caldaie. L’assessore e il personale comunale hanno verificato la funzionalità dell’impianto, apportando alcuni correttivi che permetteranno il recupero della potenza e il consolidamento dell’efficientamento energetico, per contenere le dispersioni delle temperature nelle zone comuni dell’edificio. I tecnici e l’assessore Angelo Retrosi hanno lavorato ininterrottamente, anche durante l’intero fine settimana, per assicurare la continuità didattica e il miglioramento delle condizioni di permanenza degli studenti e dei docenti, all’interno del plesso scolastico, anche nei periodi più rigidi di questo fine anno.

COMUNICATO STAMPA

