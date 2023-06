Frosinone, lavori di manutenzione straordinaria per l’ufficio postale di piazza della Libertà

Per garantire la continuità del servizio potenziate le sedi di via Tiburtina e via Mascagni.

Poste Italiane comunica di aver disposto, a partire da oggi 23 giugno, l’interruzione temporanea dell’operatività dell’ufficio postale di Frosinone Centro, in piazza della Libertà.

Tale misura, adottata per tutelare la sicurezza di clienti e dipendenti, si è resa necessaria a seguito della caduta di calcinacci che rendono la sede non più agibile in varie parti dei locali.

L’Azienda si è già attivata al fine di individuare le cause e risolverle prontamente con gli adeguati interventi di manutenzione straordinaria e provvedere alla riapertura dell’ufficio di piazza della Libertà nel più breve tempo possibile.

Poste Italiane, nel frattempo, per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto immediatamente il potenziamento della sede di Frosinone 2, in via Tiburtina 85 dove sarà disponibile uno sportello interamente dedicato alla clientela di piazza della Libertà per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio di via Tiburtina è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Per l’occasione è stata potenziata anche la sede di Frosinone 3, in via Mascagni, che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane ricorda che a Frosinone città sono a disposizione della clientela anche le sedi di Frosinone 1, in Via Fosse Ardeatine 14, Frosinone 4, in Piazza Caduti Di Via Fani 25 e Frosinone 5, in Viale Volsci 92, che osservano orario dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Si ricorda che tutte le sedi sono dotate di ATM Postamat, attivi sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite, come il prelievo di denaro contante, il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, ricariche telefoniche e carte Postepay, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti.

L’ ATM può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO