Frosinone – Latina, Rufa: “Da lunedì le città saranno più sicure con il taser in dotazione alle forze dell’ordine”

Un altro obiettivo fortemente voluto dalla Lega è stato raggiunto, e si concretizzerà lunedì prossimo con la dotazione alle forze dell’ordine di Frosinone e Latina del Taser. “Stiamo continuando a lavorare nella consapevolezza che la sicurezza è, al tempo stesso, un bene da tutelare e un servizio da offrire. Di più – conclude l’on. Claudio Durigon – dalla sicurezza passano il rilancio del turismo, la ripresa economica e la capacità di attrarre investimenti. Il Governo è assolutamente consapevole della centralità degli investimenti in sicurezza”. “Finalmente –ha commentato con soddisfazione il senatore Gianfranco Rufa- gli interventi degli uomini e donne delle forze dell’ordine saranno ora più efficaci e le città di Frosinone e Latina saranno più sicure. Il taser risponde all’esigenza di offrire a polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza uno strumento in più a tutela dell’incolumità degli operatori di pubblica sicurezza e dei cittadini. Il taser è qualificato come arma propria di difesa non letale che agisce attraverso impulsi elettrici in grado di bloccare momentaneamente il soggetto colpito. Questo dispositivo garantisce anche una maggiore incolumità delle forze dell’ordine che espletano servizio di controllo del territorio e contrasto ai reati. Dunque un importantissimo risultato targato Lega, che è stato avviato grazie all’ex ministro degli Interni Matteo Salvini e successivamente rilanciato e concluso oggi con l’attuale sottosegretario agli Interni Molteni”.

COMUNICATO STAMPA