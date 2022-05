Frosinone, l’artista Maria Mansueto dona un’opera al Comune

Nella Sala Consiliare della nuova sede del Comune di Frosinone (Palazzo Munari, via Plebiscito) oggi, venerdì 27 maggio alle 16.30, si terrà la cerimonia di acquisizione al patrimonio comunale di un’opera di Maria Mansueto, destinata alla Pinacoteca. Nella stessa occasione, sarà inaugurata la personale dell’artista, che vive a Siena, ma che è nata in Ciociaria ed è molto legata alla sua terra d’origine.

L’opera donata, intitolata “Come pagine di un libro il territorio”, è dedicata al vissuto della gente di Frosinone, per non dimenticare, per tenere viva la memoria e celebrare il coraggio col quale ha saputo attraversare tempi avversi, l’impegno e la tenacia attivati per operare la ricostruzione e la rinascita del territorio. L’opera rappresenta, in moderato astrattismo, Frosinone dopo i feroci bombardamenti della guerra mondiale e le sofferenze della popolazione.

Maria Mansueto, laureata in pedagogia, Presidente dell’Unicef per la provincia di Siena, ha pubblicato due libri: “Luogo della Luce” e “Oltre il Buio” (ed. Le Monnier), e ha curato progetti per l’educazione alla pace, all’intercultura e allo sviluppo, per l’Università di Siena (ed. Franco Angeli). Accanto all’attività di docente, ha coltivato l’interesse per l’arte, cominciando la sua ricerca come paesaggista e poi trasformando la sua tecnica in informale-materica. Ha esposto in tutta Italia e in particolare a Siena e provincia, alla Rassegna di Arte Contemporanea e alla Biennale tenutesi a Frosinone, oltre che all’Expo di Dubai-Abu Dhabi.

Nella sua personale espone opere informali-materiche, come segno di protesta per un mondo impazzito, dove il colore riempie le tele mischiandosi con la luce. Sono molto spesso dominate dall’azzurro della vita e del cielo, dedicate all’Universo (“Armonia Cosmica”, “Fatti di Stelle”, “Nell’abbraccio l’infinito”, “A riveder le stelle” sono alcuni dei titoli) ma quasi sempre con la presenza del sole come segno di speranza. Una pittura essenziale, colore su colore, che chiede pace per i popoli, fatta di rapide pennellate e di segni decisi per descrivere la natura offesa e abbandonata. Altri dipinti in oro, come “Frontiere”, sono legati alla stessa ricerca dell’opera donata al Comune di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA