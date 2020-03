Frosinone – Ladri in casa, fanno irruzione in camera da letto e rubano un milione di lire!

Malviventi in azione nelle campagne frusinati, in località Pignatelle, zona posta ai confini con Torrice. Ignoti, tra le ore 22,30 e le 23 di ieri sera, sfruttando il favore del buio, sono riusciti a penetrare in un’abitazione privata, introducendosi dal secondo piano dell’abitazione. Hanno forzato persiana e finestra e sono entrati nella stanza da letto della villetta dove vive una signora, che in quel momento si trovava in casa, ma essendo nel piano inferiore e con la televisione accesa, non si è resa conto dell’accaduto. Solamente un’ora dopo è venuta a conoscenza della spiacevole sorpresa.I delinquenti sono riusciti a racimolare una parure di perle, una coppia di orecchini in oro ed un milione di vecchie lire, conservate dalla signora a fini collezionistici. A quel punto la signora avrebbe allertato i carabinieri della stazione di Frosinone, i quali dopo essersi recati sul posto hanno provveduto ad espletare tutti i rilievi e le formalità del caso, con la signora che ha quindi provveduto a sporgere denuncia contro ignoti.I malviventi tuttavia, prima di entrare nella specificata abitazione, si erano già messi all’opera per cercare di penetrare nella casa vicina, dove vivono alcuni parenti della donna. In questo caso non sono riusciti ad entrare. I proprietari di casa si sarebbero accorti solamente il giorno dopo di quanto accaduto, notando alcuni segni di danneggiamento posti su una grata di ferro sul balcone della propria abitazione. A quanto pare, i ladri prima di agire avrebbero addormentato il cane usando delle sostanze apposite. Non è la prima volta che si verificano casi del genere nel quartiere. L’ultimo circa un mese e mezzo fa, quando due persone di giovane età entrarono in un’altra residenza nei pressi delle suddette ed armati di pistola costrinsero il proprietario di casa a consegnare denaro in contante e gioielli.Lo stato di tensione cresce tra la popolazione, che in questo periodo già delicato per le note vicende del Covid – 19, si trovano costrette a fare i conti con queste “visite” indesiderate.Stanche di tutto ciò, le persone del posto hanno cercato di farsi giustizia da soli. Di comune accordo con gli abitanti delle zone contigue hanno creato dei gruppi whats app ed in passato formato delle ronde, per cercare di contrastare o quantomeno limitare fenomeni del tipo, ma fino a questo momento dei malviventi non vi è stata alcuna traccia.

S.M.

