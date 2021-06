Frosinone, ladri in azione in due attività commerciali

Notte di furti e quella della scorsa nella città capoluogo. I ladri hanno fatto visita a due pizzerie nella parte bassa di Frosinone . I malviventi sono entrati in due pizzerie in pieno centro, presso la Forneria Semplice e la pizzeria Vinazza. I ladri più che rubato hanno fatto danni alle vetrine delle due attività commerciali, alla Forneria Semplice hanno rotto la vetrina di ingresso frantumando il vetro e asportando il registratore di cassa, il bottino del furto è di poche decine di euro, la titolare della Forneria Semplice ci ha dichiarato che il furto è avvenuto intorno alle ore 3 circa, della scorsa notte, aggiungendo ancora che i malviventi hanno fatto danni alla struttura asportando appena 20 euro dal registratore di cassa che è stato ritrovato nel parcheggio antistante. Sicuramente i ladri non hanno avuto il tempo di rubare altro, le persone che abitano al piano superiore dell’attività commerciale sono stati svegliati dal rumore che hanno fatto i malviventi per sfondare la vetrina ed alzare la saracinesca e si sono affacciati al balcone, iladri per paura di essere scoperti si sono dati alla fuga. Le forze dell’ordine stanno indagando per arrivare ai responsabili di questo ennesimo furto avvenuto in città, e stanno visionando le registrazioni delle telecamere.

