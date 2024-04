Frosinone, laboratorio online gratuito sull’educazione all’aperto

Outdoor education: il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla Pubblica istruzione, promuove un laboratorio online aperto a tutti e gratuito. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio inserito nel Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni con la programmazione della Regione Lazio, che prevede anche corsi di formazione per educatori nella lettura, lingua inglese e musica, oltre a corsi di formazione per gli operatori dei servizi educativi. Il laboratorio di promozione dell’educazione all’aperto coinvolgerà sia il personale educativo che “la comunità educante” del territorio: famiglie, scuole, associazioni e cittadinanza. Il laboratorio avrà una durata di 3 ore e sarà realizzato online lunedì 13 maggio 2024 dalle ore 15 alle 18. Il laboratorio sarà condotto da due facilitatori/esperti di outdoor education ed avrà la finalità di informare e sensibilizzare i partecipanti sull’utilità di tale approccio ai fini educativi. In particolare, si propone di sviluppare conoscenza relativamente alle possibilità di utilizzare gli strumenti del gioco, lo spazio esterno e la dimensione sensoriale ed emotiva come strumenti di apprendimento ed esplorazione da parte di bambini e bambine. Partendo dalle sollecitazioni dell’outdoor education, dell’approccio di Malaguzzi e di metodologie fortemente centrate sulla dimensione creativa ed esperienziale, si illustreranno alcuni strumenti per la progettazione educativa attraverso la creatività. Il webinar coinvolgerà fino ad un massimo di 100 persone. Al termine del percorso sarà rilasciato, a quanti faranno richiesta alla Speha Fresia, un attestato di partecipazione. Per iscriversi al seminario occorre inviare una mail all’ente formativo Speha Fresia al seguente indirizzo: pinarozzo@spehafresia.it , indicando nome, cognome e indirizzo email, entro venerdì 3 maggio 2024 alle 17. Ciò consentirà di ricevere, in tempo utile, conferma dell’avvenuta iscrizione e le credenziali personali di accesso alla piattaforma sulla quale si terrà il seminario.

COMUNICATO STAMPA