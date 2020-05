Frosinone, laboratori “Brunelleschi”: ok all’ampliamento

Il consiglio comunale di Frosinone ha approvato, nell’ultima seduta, la delibera relativa al permesso di costruire in deroga di all’art. 14 del D.P.R. 380/2001, da parte della Provincia di Frosinone, per la realizzazione dell’intervento in ampliamento dell’Istituto “F. Brunelleschi” di proprietà dell’Ente di piazza Gramsci. Il punto è stato illustrato dal consigliere comunale oltre che provinciale, con delega alla Pubblica istruzione, Alessandra Sardellitti.L’amministrazione Ottaviani, a seguito dell’istanza presentata dalla Provincia inerente al permesso di costruire in deroga al vigente PRG per la realizzazione di nuovi laboratori delle aree di pertinenza del plesso, aveva pubblicato, nei mesi scorsi, mediante il settore pianificazione territoriale e ambiente, un avviso pubblico ad hoc. È infatti ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d’uso previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico (art. 14 del DPR 380/2001). A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, effettuata con le modalità e nei termini in premessa richiamati, non sono pervenute osservazioni/opposizioni in ordine ad eventuali interessi pubblici e/o privati in conflitto.Tale intervento comporterà l’ampliamento di mc 3.627 dell’edificio esistente avente una volumetria pari a mc. 22.406,59. Lo stato post operam avrà una consistenza di complessivi mc 26.033,59. L’intervento verrà realizzato con fondi interamente finanziati alla Provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

Correlati