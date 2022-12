Frosinone, la tombolata dei nonni alla Villa Comunale

Nuovo appuntamento per “Natale Insieme”, il ricco calendario di eventi allestito da diverse associazioni con il supporto del Comune di Frosinone.

Giovedì 22 dicembre, a partire dalle ore 18, la villa comunale di Frosinone ospiterà la “tombolata dei nonni”. “L’iniziativa, organizzata dall’assessorato ai servizi sociali di Fabio Tagliaferri – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – costituirà un’occasione per nonni e nipoti di condividere un momento di gioia e condivisione, celebrando nel modo migliore lo spirito delle festività natalizie”.

“L’evento, che includerà anche un piacevole momento conviviale offerto da Otovision, vedrà la partecipazione dei centri anziani della città e non solo – ha dichiarato l’assessore Tagliaferri – In questo periodo, l’amministrazione ha sentito la necessità di moltiplicare l’attenzione per le categorie fragili, di cui fanno parte anche coloro che vivono, per tanti motivi, isolamento o solitudine. Gli eventi che l’assessorato al welfare sta organizzando alla villa comunale vedranno protagonisti gli anziani – non solo coloro che frequentano abitualmente le strutture organizzate – e i loro nipoti, unendo più generazioni all’insegna della condivisione, del divertimento, del confronto”.

Comunicato stampa