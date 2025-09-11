Frosinone, “La Tempesta” in scena a piazza Turriziani

admin
LA TEMPESTA FR
Domenica 14 settembre alle 21 piazza Turriziani farà da cornice a un allestimento unico della “Tempesta” di Shakespeare, diretto dal giovane regista e attore frusinate Romano Pigliacelli, interprete del corto “Chloe” di Matthias Salzburger recentemente premiato con il Globo D’Oro, conferito dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. L’evento è patrocinato dal Comune di Frosinone (assessorati al centro storico di Rossella Testa e alla cultura di Simona Geralico).
“La Tempesta” sarà proposta in una versione moderna e coinvolgente, senza palco tradizionale, ma integrata con lo spazio urbano, dove pubblico e attori vivranno l’esperienza immersi nello stesso ambiente. Lo spettacolo vedrà protagonisti professionisti provenienti dalle migliori compagnie nazionali e giovani attori formatisi nelle più prestigiose accademie. Recitazione, canto, danza e musica dal vivo si fonderanno in un’unica narrazione.
“Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città un evento che unisce tradizione e innovazione, valorizzando le eccellenze artistiche del territorio e al tempo stesso offrendo al pubblico un’esperienza culturale di altissimo livello – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli –  Questa produzione rappresenta non solo un evento artistico di rilievo, ma anche un gesto di condivisione e partecipazione: un invito alla comunità a vivere insieme una serata di grande teatro, arte e cultura nel cuore di Frosinone”.
“La scelta di portare in scena un classico come ‘La Tempesta’ con una regia giovane e coraggiosa dimostra quanto il teatro sia uno strumento vivo di partecipazione e crescita culturale – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – È un segnale forte della volontà dell’amministrazione di investire nella cultura come motore di comunità”.
“Piazza Turriziani diventerà per una sera un teatro a cielo aperto: il cuore della città è luogo di incontro, bellezza e condivisione – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – Vivere il centro storico significa anche promuovere eventi come questo, capaci di valorizzare gli spazi urbani, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità”.

