Frosinone: la sfida del bilancio e l’equilibrio della maggioranza di Mastrangeli

Il Comune di Frosinone si prepara ad affrontare un passaggio cruciale per la tenuta della maggioranza guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli. Il voto sul bilancio, previsto per la seduta del 2 aprile, potrebbe infatti definire in modo chiaro il profilo della coalizione e mettere alla prova la coesione interna.

Il vertice di maggioranza e il confronto con i dissidenti

Nella giornata di ieri, Mastrangeli ha riunito la maggioranza in un vertice per fare il punto della situazione. Attualmente, la coalizione può contare su un numero che si avvicina ai 17 voti favorevoli, fondamentali per garantire l’approvazione del bilancio. Tuttavia, il quadro è ancora in fase di definizione, con tre consiglieri del centrodestra che si sono dissociati dalle posizioni della maggioranza: Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone.

Il confronto con i dissidenti è previsto per oggi, un passaggio delicato che potrebbe influire sugli equilibri della seduta consigliare. Mastrangeli sta tessendo una rete di dialoghi, cercando di garantire il sostegno necessario.

I numeri della maggioranza

Al momento, i numeri su cui può contare il sindaco sono chiari: 5 voti da Fratelli d’Italia, 3 dalla lista Ottaviani, 3 dalla lista per Frosinone, 1 dalla Lega, 1 dalla lista Vicano, 1 dalla lista Marini e 1 dalla lista Polo civico. A questi si aggiungono lo stesso Mastrangeli, che è anche consigliere, e Cristian Alviani, uscito dalla lista Ottaviani e ora nel gruppo misto.

L’obiettivo è raggiungere i 17 voti su 33. Sul piano politico, un tale risultato consoliderebbe l’appoggio di figure come il Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Tagliaferri e la definitiva integrazione di Andrea Turriziani e Claudio Capparelli nella maggioranza.

Le sfide politiche

Nonostante i numeri sembrino avvicinarsi alla soglia necessaria, resta ancora da capire la posizione della lista Marsi, che conta su 4 consiglieri. Sebbene sembri orientata verso l’astensione, la lista garantirà comunque il numero legale per la prima convocazione del 2 aprile. La Civica ha posto alcune condizioni, richiedendo segnali concreti su questioni locali, come la realizzazione di un parcheggio in via Cimarra.

Uno scenario da definire

L’esito del voto sarà decisivo per chiarire la composizione della coalizione che governerà Frosinone nei prossimi anni. Il bilancio non rappresenta solo un aspetto tecnico, ma anche un test politico per valutare la tenuta della squadra di Mastrangeli.

La partita resta aperta, con la capacità del sindaco di mantenere unita la maggioranza che potrebbe essere decisiva per il futuro amministrativo della città.