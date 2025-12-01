Frosinone, la rinascita dei Piloni. Cerimonia e manifestazione d’interesse

Il Sindaco, Riccardo Mastrangeli, non nascondendo la propria emozione, ha presentato alla città e ai tanti cittadini intervenuti la riqualificazione dei Piloni, luogo simbolo di Frosinone. Presenti autorità civili, militari e religiose, all’interno di un programma che ha incluso momenti di intrattenimento e socialità. L’intervento, atteso da decenni e reso complesso da un contenzioso durato quasi vent’anni, restituisce alla comunità un’opera storica risalente all’Ottocento, tra le prime sopraelevate d’Italia, caratterizzata da volte a botte e pile verticali unite da un elegante nodo a Y.Grazie a un lavoro multidisciplinare – che ha coinvolto indagini geologiche, archeologiche, geotecniche, laserscanner, ricerche d’archivio e analisi strutturali – i Piloni tornano oggi a essere un luogo sicuro, identitario e integrato nel tessuto del centro storico.

“Oggi non inauguriamo soltanto la riqualificazione di un’opera pubblica: oggi restituiamo un pezzo di anima alla città di Frosinone. I Piloni tornano a vivere e tornano a essere parte del nostro paesaggio, della nostra storia e della nostra identità collettiva – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – Per decenni questo luogo è stato simbolo di degrado e di un contenzioso che sembrava infinito. Grazie a un lavoro determinato e coraggioso, prima dell’amministrazione Ottaviani e poi della nostra, abbiamo chiuso definitivamente una vicenda complessa, riaprendo la strada al futuro dei Piloni. Oggi consegniamo alla città un’opera restaurata con rigore e rispetto e lanciamo una manifestazione di interesse che trasformerà questo spazio in un luogo vivo, sostenibile, capace di generare opportunità e nuove energie per il centro storico. Questa rinascita è il frutto della collaborazione e del senso profondo del bene comune che guida il nostro operato”. Il Sindaco ha ringraziato Nicola Ottaviani, oggi parlamentare della Repubblica che, con la sua amministrazione, ha gettato le fondamenta per tagliare un traguardo così importante; Fabio Tagliaferri, già assessore ai lavori pubblici della giunta Ottaviani, oggi presidente e AD di Ales; gli assessori Angelo Retrosi e Rossella Testa; gli uffici comunali dei lavori pubblici e tutto il personale dell’Ente; le imprese che hanno lavorato alla realizzazione dell’opera; il settore dell’avvocatura comunale con il dirigente avv. Marina Giannetti; l’avvocato Alberto Fantini.

“Quella dei Piloni è una storia di perseveranza, anzi di ‘tigna’ tutta ciociara e di amore per il centro storico – ha dichiarato l’assessore Testa – Questo progetto rappresenta la continuità di una visione che ha preso forma anni fa, quando venne istituita una delega specifica dedicata al cuore antico della città e con le attività portate avanti con il Piano di Gestione Frosinone Alta. Oggi, restituiamo ai cittadini uno spazio che unisce memoria e futuro, in un’area che comprende, tra l’altro, la rinnovata piazza Turriziani e il nuovo teatro Vittoria”.

“L’intervento sui Piloni è stato impegnativo: abbiamo operato con un approccio multidisciplinare che ha consentito di consolidare la struttura e restituirle autenticità – ha dichiarato l’assessore Retrosi – Per anni quest’area è rimasta bloccata da criticità strutturali e amministrative. Oggi, grazie a un lavoro sinergico e corale da parte di tutta la giunta Mastrangeli, possiamo dire di aver completato un’opera che rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza e la rigenerazione del centro storico e dell’intero tessuto urbano. La cartolina del capoluogo, da oggi, torna a nuova vita. Da simbolo di abbandono e degrado, a simbolo della capacità di una città di progettare, attrarre investimenti e realizzare infrastrutture a beneficio dell’intera collettività”.

Contestualmente all’inaugurazione, l’Amministrazione Mastrangeli ha pubblicato la manifestazione di interesse (sull’albo pretorio, all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=72264&CSRF=5cf77a640e50715ade63b3012002013f e su www.ipilonidelcentro.it) per l’affidamento in concessione degli spazi dei Piloni, con l’obiettivo di trasformare il complesso in uno spazio polifunzionale, vivo e sostenibile, attraverso servizi e attività capaci di valorizzare l’intera area, nel pieno rispetto del suo valore storico.

L’avviso è rivolto a persone fisiche o giuridiche – in particolare appartenenti a categorie economiche e professionali giovanili – in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività proposte. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 febbraio 2026, tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it oppure mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza VI dicembre).

Per informazioni sulla manifestazione di interesse: Settore Entrate, 0775.2656635.