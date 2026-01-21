Frosinone, la resa dei conti in Consiglio: bilancio e Dup come spartiacque della consiliatura

La crisi politica al Comune di Frosinone entra nella sua fase decisiva. Il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Tagliaferri, ha convocato per lunedì 26 gennaio alle ore 12.45 la conferenza dei capigruppo, imprimendo un’accelerazione che porta dritta alla seduta consiliare chiamata a segnare il futuro dell’amministrazione Mastrangeli.

All’ordine del giorno due atti fondamentali: il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028. Una scelta tutt’altro che casuale. Il documento contabile rappresenta infatti lo snodo politico decisivo della consiliatura: la sua approvazione consentirebbe alla maggioranza di guardare con relativa serenità alla scadenza naturale del mandato, fissata per giugno 2027; una bocciatura, al contrario, aprirebbe lo scenario delle elezioni anticipate in primavera, con un commissariamento brevissimo.

Le date, in questo quadro, diventano determinanti. Se il Consiglio comunale dovesse essere sciolto entro il 24 febbraio, si tornerebbe alle urne nella prossima tornata amministrativa. Oltre quella soglia temporale, invece, il voto slitterebbe al 2027, con un commissariamento destinato a durare più di un anno. Non è un dettaglio, così come non è casuale la coincidenza con le elezioni provinciali dell’8 marzo: le liste si presenteranno il 15 e 16 febbraio, dunque dopo il voto sul bilancio ma prima del 24 febbraio. Un incastro politico che pesa sulle strategie di partiti e singoli amministratori.

Sulla carta la maggioranza può contare su 18 consiglieri su 33, ma le lacerazioni emerse negli ultimi mesi rendono tutt’altro che scontato il risultato. Per l’approvazione del bilancio in prima convocazione serviranno almeno 17 voti favorevoli. Bocciare il documento significherebbe assumersi apertamente la responsabilità di interrompere la consiliatura e mandare a casa l’amministrazione.

Resta inoltre da capire quale sarà l’atteggiamento di alcuni esponenti esterni alla maggioranza, come Domenico Marzi, Carlo Gagliardi e Alessandra Mandarelli della lista Marzi, che negli ultimi tredici mesi hanno spesso contribuito in modo decisivo a garantire il numero legale. Gagliardi, in particolare, è stato determinante anche sull’ultimo punto all’ordine del giorno della recente seduta. Tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e la civica Marzi è in corso un confronto su alcuni nodi programmatici, primo fra tutti la riattivazione dell’ascensore inclinato. Lo stesso Marzi ha più volte chiarito che la sua lista non sosterrà scelte finalizzate a provocare elezioni anticipate, come dimissioni di massa o mozioni di sfiducia.

Sul tavolo pesano anche le dinamiche legate alle provinciali. Per candidarsi a uno dei 12 seggi di Palazzo Iacobucci è necessario essere sindaco o consigliere comunale. A Frosinone sono in corsa Franco Carfagna e Sergio Crescenzi per Fratelli d’Italia e Pasquale Cirillo per Forza Italia. Un eventuale scioglimento anticipato del Consiglio comunale del capoluogo farebbe venir meno il requisito fondamentale, incidendo direttamente sulle ambizioni dei partiti del centrodestra.

Proprio nel centrodestra la crisi non può dirsi superata. Continuano a circolare ipotesi di riassetto di giunta. Fino a poche settimane fa lo schema prevedeva un terzo assessorato a Fratelli d’Italia, in alternativa a una seconda delega per la lista per Frosinone. Poi, però, lo scenario è cambiato. Il 5 gennaio, a Roma, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un incontro tra le delegazioni di Fratelli d’Italia e Lega, alla presenza del sindaco Mastrangeli. In quell’occasione il deputato e coordinatore regionale di FdI, Paolo Trancassini, ha tracciato una linea netta: la questione è politica, non di poltrone.Fratelli d’Italia non ha mai rinunciato alla rivendicazione del terzo assessorato, ma ha chiesto esclusivamente la restituzione delle deleghe ai due assessori, Alessia Turriziani e Simona Geralico, passaggio già effettuato dal sindaco. Trancassini ha quindi invitato il gruppo consiliare a concentrarsi sull’arricchimento programmatico e sulla definizione dell’azione amministrativa nell’ultimo scorcio di consiliatura. Un messaggio chiaro: restare fermi sull’impasse significherebbe muoversi in direzione opposta rispetto alla linea del primo partito del Paese, del Lazio e anche a Frosinone.

La prova della verità, dunque, è ormai alle porte. Il bilancio sarà molto più di un atto tecnico: sarà il banco di prova definitivo per la tenuta politica dell’amministrazione e per gli equilibri del centrodestra nel capoluogo.

