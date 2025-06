Frosinone, la raccolta dati referendum si fa smart

A Frosinone, in occasione dei referendum dell’8 e del 9 giugno, sarà sperimentata una modalità smart per la trasmissione dei dati elettorali e le comunicazioni tra presidenti di seggio e Comune. La novità è stata presentata ieri dall’assessore alla digitalizzazione, innovazione tecnologica e smart city Laura Vicano in occasione dell’incontro organizzato con i presidenti di seggio in vista dell’imminente consultazione referendaria.

“I presidenti trasmetteranno i dati agli uffici comunali utilizzando semplicemente uno smartphone – ha dichiarato l’assessore Vicano – Questa nuova modalità di trasmissione dei dati, proposta e configurata a costo zero per le casse comunali dal servizio Ced, sistemi informativi e statistici, rappresenta un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione della macchina amministrativa. Snelliamo così le procedure di invio dei dati, eliminando la duplicazione della compilazione dei moduli destinati al Comune e riducendo sensibilmente l’uso della carta. Il risultato è una raccolta dati più veloce, sostenibile dal punto di vista ambientale e con un rischio minore di errori di trascrizione. Investire in soluzioni smart significa realizzare servizi più accessibili, trasparenti e tempestivi, migliorando la qualità delle comunicazioni tra istituzioni e cittadini e costruendo una città sempre più moderna e inclusiva, in cui la tecnologia semplifica la vita quotidiana e rende il rapporto con la pubblica amministrazione più diretto ed efficiente”.