Frosinone, la provocazione di Incitti: venerdì sera apre il suo pub

Fernando Incitti, giovane imprenditore del centro storico di Frosinone, nonché noto esponente politico provinciale, non ci sta. Anche lui aderisce alla protesta nazionale dei titolari di bar, pub e ristoranti, e venerdì sera aprirà regolarmente la sua attività, l’Old Town Pub di via Angeloni.

”Venerdì sera l’Old Town sarà regolarmente aperto fino alle ore 22, con tutte le precauzioni del caso dovute al covid – ha dichiarato Incitti – sarà solo per una sera, tanto per iniziare: l’obiettivo è dimostrare a tutti che ci sono tanti italiani che non si arrendono e che non vogliono restare a guardare impotenti mentre questo Governo continua a distruggere questa Nazione”.”Il tempo delle parole è finito – ha concluso Incitti – bisogna lanciare un segnale forte e deciso, con il sorriso tra le labbra e con tante pernacchie per Conte e compagnia cantante”.

COMUNICATO STAMPA