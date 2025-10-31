Frosinone – La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Provinciale intervengono, dopo una rissa nei pressi di un bar: 2 arresti e 3 denunce

IL Questore della provincia di Frosinone emette un provvedimento di sospensione per 20 giorni della licenza del bar, nr. 3 fogli di via dal Comune di Frosinone e nr. 2 divieti di accesso in locali pubblici c.d. “Daspo Willy”.

La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Provinciale di Frosinone, nel pomeriggio di ieri ha tratto in arresto due persone che, in concorso con altre, si sono rese responsabili di una rissa nei pressi di un bar ubicato nella parte alta della città di Frosinone.Nello specifico, verso le ore 14.00 del 30 ottobre 2025, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, interveniva in Largo Sant’Antonio dove era stata segnalata una rissa.Sul posto, gli operatori della Volante, rilevavano la presenza di una pattuglia della Polizia Provinciale che tentava di riportare la situazione alla calma tra 5 soggetti che si fronteggiavano.Nelle fasi concitate, 2 individui riuscivano a far perdere le proprie tracce mentre gli altri 3 venivano bloccati.Venivano rinvenuti e sequestrati alcuni bastoni ed un coltello a serramanico utilizzati dai contendenti. In particolare, uno di questi riportava lesioni giudicate guaribili in 4 giorni.Gli immediati accertamenti esperiti consentivano di acclarare la grave condotta di due dei soggetti coinvolti nel reato che venivano, pertanto, tratti in arresto mentre gli altri 3 individui venivano denunciati in stato di libertà.A seguito dei fatti avvenuti, il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, della licenza di somministrazione di alimenti e bevande del bar ed ancora ha emesso nei confronti degli autori del grave fatto di reato nr. 3 fogli di via con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone e nr. 2 divieti di accesso in locali pubblici, c.d. “Daspo Willy”. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di emettere altrettante misure a carico degli altri indagati.Gli arrestati sono stati associati presso la locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Frosinone. Foto archivio