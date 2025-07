Frosinone: la Polizia di Stato sequestra 50 dosi di cocaina e sostanza da taglio

Nella mattinata di ieri, nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacente, con un’implementazione dei controlli e del monitoraggio dei fenomeni di criminalità diffusa in ambito cittadino, personale della Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato, nella zona bassa del capoluogo, in particolare presso il cd “casermone”, cinque involucri di stupefacente. Gli stessi sono stati rinvenuti dagli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura in una intercapedine dell’edificio, contenenti complessivamente 50 dosi di cocaina e sostanza da taglio. Si procede a carico di ignoti.

FOTO ARCHIVIO

Correlati