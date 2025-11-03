Frosinone: la Polizia di Stato ha ricordato i suoi Caduti

Questa mattina la Polizia di Stato di Frosinone, alla presenza del Questore Stanislao Caruso, dei Funzionari e degli appartenenti all’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha commemorato i suoi Caduti con la deposizione della corona al cippo dedicato ai poliziotti della Stradale Izzo e Pontarelli, deceduti in servizio.



La cerimonia di benedizione è stata officiata da don Mauro Colasanti, Assistente Spirituale della Polizia di Stato per la provincia, mentre le note del silenzio sono state affidate a Simone Zomparelli, studente del locale Conservatorio, nonché nipote di un poliziotto in quiescenza.

La cerimonia commemorativa ha costituito un toccante momento di condivisione dei valori che da sempre uniscono gli appartenenti alla Polizia di Stato, nel ricordo di coloro che hanno sacrificato il sommo bene della vita per le Istituzioni.

Ad onorare la loro memoria anche la presenza dei familiari, ai quali la Polizia di Stato si è stretta in un abbraccio ideale.



Nella giornata di , 2 novembre, invece, il Questore con una rappresentanza della Polizia di Stato ha partecipato alla celebrazione eucaristica presso il cimitero civico della città, officiata dal Vescovo della Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino e di Anagni Alatri, Santo Marcianò.