Frosinone: la Polizia di Stato ha denunciato un uomo

Nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati, la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cinquantenne.

L’uomo che transitava nelle zone di Piazzale Europa, nella parte bassa del capoluogo, è stato identificato dai poliziotti della Volante e, nel corso di accertamenti esperiti nell’immediatezza, è risultato essere destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Frosinone.

L’inottemperanza ha fatto scattare la denuncia nei confronti del cinquantenne, residente in un paese limitrofo.

Inoltre l’uomo era alla guida di un’auto che un cliente gli aveva affidato per riparazioni, ignaro pertanto che fosse stata utilizzata per spostamenti privati del meccanico.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.