Frosinone: la Polizia di Stato ha denunciato un 50enne e segnalato amministrativamente un 41enne

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un cittadino italiano, residente in un comune dell’hinterland frusinate.

In particolare, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, transitando in Corso Francia, nella parte bassa del capoluogo, ha fermato l’uomo, che alla vista della pattuglia ha cercato di allungare il passo, con l’intento di eludere il controllo.

Lo stesso, nel corso di accertamenti esperiti nell’immediatezza, è risultato destinatario del Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo, emesso dal Questore della provincia di Frosinone, con valenza di due anni.

L’inottemperanza al provvedimento è costata all’uomo una denuncia.

Un 41enne, invece, residente in un paese a nord della provincia, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura perché trovato in possesso di grammi 0,16 di cocaina. Anche il predetto è stato intercettato nelle adiacenze di Corso Francia.