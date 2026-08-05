Frosinone: la Polizia di Stato esegue una condanna definitiva a carico di un 59enne per spaccio

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione domiciliare, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria per l’espiazione di una pena detentiva residua.
Il provvedimento definitivo è stato notificato dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone a un uomo di 59 anni, residente nel capoluogo, riconosciuto colpevole in via definitiva dei reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di lieve entità, nonché di numerosi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel territorio ciociaro.
Il condannato ha già scontato una misura cautelare pari a 2 anni e 15 giorni in regime di arresti domiciliari.
A seguito del computo definitivo delle pene eseguito dall’organo giudiziario, l’uomo dovrà permanere presso il proprio domicilio per espiare la restante parte della condanna, quantificata in 1 anno e 15 giorni di reclusione.
Il personale della Divisione Anticrimine, previa verifica dei requisiti di idoneità del luogo di detenzione, ha provveduto ad applicare la misura restrittiva.
La Polizia di Stato assicurerà la costante vigilanza sul soggetto attraverso controlli periodici e radi, volti a verificare l’esatto adempimento delle prescrizioni di legge imposte dalla Magistratura.