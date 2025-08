Frosinone: La Polizia di Stato emette un daspo nei confronti di un tifoso dell’Avellino

La Polizia di Stato di Frosinone nei giorni scorsi ha emesso un Daspo nei confronti di un tifoso dell’Avellino che lo scorso sabato si è reso responsabile del lancio di materiale pericoloso all’interno dello Stadio cittadino in occasione dell’incontro di calcio amichevole tra “U.S. Avellino 1912 – S.S. Lazio” valevole per il III^ Memorial Sandro Criscitiello. Poco prima dell’inizio dell’incontro, avvenuto regolarmente alle ore 20.30, un tifoso irpino, mentre si trovava nel settore dello stadio Benito Stirpe denominato “Curva Nord”, occupato per l’occasione dalla tifoseria dell’Avellino, accendeva e lanciava verso il terreno di gioco un artifizio pirotecnico, il quale passava pericolosamente sopra la testa di numerosi tifosi presenti in curva, finendo poi sul terreno di gioco.A seguito delle risultanze investigative lo stesso veniva deferito all’A.G. in stato di libertà e proposto per l’applicazione del DASPO.

FOTO ARCHIVIO

