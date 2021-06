Frosinone – La Polizia di Stato e i Carabinieri arrestano 4 persone per spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone ed i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Frosinone, hanno tratto in arresto quattro persone per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operanti, nel corso di un servizio congiunto finalizzato alla repressione dei reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato un uomo, noto per precedenti specifici, in attesa all’interno del proprio veicolo presso un parcheggio. L’atteggiamento ha insospettito gli agenti che rimanevano in osservazione. Poco dopo giungeva infatti un furgone bianco con tre persone a bordo, una delle quali consegnava frettolosamente una busta nelle mani del pregiudicato 41enne. A quel punto gli operatori hanno bloccato i quattro e, procedendo a perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto una busta contenente 7 panetti di hashish per il peso complessivo di oltre 700 grammi. Per i quattro è scattato l’arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari.

Comunicato stampa