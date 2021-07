Frosinone – La Polizia di Stato denuncia una donna

Il personale delle Volanti della Questura di Frosinone ha denunciato una giovane di origine rumena per furto e inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone.

Gli agenti hanno ricevuto una segnalazione da parte di un uomo che aveva subito il furto della sua catenina d’oro. Il richiedente riferiva di aver conosciuto una donna all’interno di un bar e, dopo aver intrapreso un dialogo, le dava un passaggio con la sua auto. Poco prima di scendere dalla macchina, la giovane abbracciava l’uomo e in quel frangente gli sfilava la collanina. Rientrato a casa, l’uomo si accorgeva di non avere più il suo oggetto d’oro e chiedeva aiuto alle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha ricostruito i fatti accaduti e ha proceduto all’identificazione della 21enne di origine rumena, che è stata denunciata per furto. Inoltre da accertamenti effettuati sono emersi parecchi precedenti per furto a carico della donna, che risultava avere in atto anche il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone ed è stata denunciata in quanto inottemperante.

