Frosinone – La Polizia di Stato denuncia un uomo per violazione sulla normativa in materia di armi

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Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un soggetto risultato inottemperante alla normativa sulla custodia delle armi, che deve essere assicurata con la massima diligenza per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di evitare che persone non autorizzate, minori o incapaci possano impossessarsi delle armi.
La violazione è emersa in seguito all’intervento che un equipaggio della Squadra Volante effettuava per una segnalazione di lite nella parte bassa del capoluogo.
L’indagato, da accertamenti effettuati nell’immediatezza, è risultato esser possessore di una rivoltella, motivo per il quale, vista la circostanza, si doveva procedere al ritiro cautelativo dell’arma.
Quest’ultima, a detta dell’uomo, risultava smarrita. I poliziotti procedevano pertanto a perquisizione nel domicilio del predetto, al fine di rinvenirla, ma l’esito era negativo. Indagini in corso.

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