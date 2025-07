Frosinone: La Polizia di Stato denuncia un uomo per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La Polizia di Stato della Questura di Frosinone nella tarda serata del 30 giugno scorso, ha denunciato un uomo che si aggirava per strada armato di coltello, seminando attimi di terrore tra i passanti e residenti.

Sul posto, quando sono intervenuti gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno trovato il soggetto in preda ad un evidente stato di alterazione psichica e, dopo diversi tentativi, è stato bloccato.

All’atto della perquisizione la persona è stata trovata in possesso di un coltello di 27 cm che aveva, nel frattempo, tentato di occultare nella tasca dei pantaloni.

Dalle testimonianze raccolte, l’uomo, un 70 enne del posto, nei giorni scorsi e per tutta la serata del 30 giugno u.s.., era stata vittima di dispetti e vessazioni da parte di un gruppo di ragazzi poco più che adolescenti e per questo motivo, stanco delle angherie subite, aveva alla fine deciso di farsi giustizia da sé, scendendo in strada intenzionato ad aggredire i giovani.

Questi ultimi, alla vista dell’uomo armato di coltello, erano riusciti a darsi alla fuga dileguandosi prima dell’arrivo della Polizia.

L’uomo è stato quindi deferito all’A.G. e dovrà rispondere del reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

FOTO ARCHIVIO