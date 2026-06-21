Frosinone – La Polizia di Stato denuncia un uomo per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un soggetto per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.
In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri, in via vado del tufo, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, ha proceduto al controllo di un uomo che, alla vista dell’equipaggio, ha cercato di celarsi tra le auto in sosta.
L’uomo, un 43enne di Isola del Liri, oltre ad annoverare numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è risultato destinatario del Foglio di via Obbligatorio dal comune di Frosinone, tutt’ora in atto.
All’esito di un ulteriore accertamento gli Agenti rinvenivano nella disponibilità del soggetto un involucro di cellophane di colore bianco con all’interno sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di circa 0,8 gr..
Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione del Foglio di Via e segnalato alla locale Prefettura per la violazione della normativa sugli stupefacenti.
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