Frosinone: la Polizia di Stato denuncia un uomo per inosservanza del Foglio di Via

Nella notte del 07.11.2025, personale della Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un uomo per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone.
Nella circostanza, verso le ore 2.00, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Frosinone impegnata nel controllo del territorio, notava un soggetto appiedato camminare su via Casilina.
Vista la tarda ora gli operatori decidevano di effettuare un controllo del predetto dal quale è emerso che sul soggetto era stato adottato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone per anni 2 a partire dal febbraio del 2025.
Ricordiamo che il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione amministrativa, emessa dal Questore, che ordina a una persona ritenuta socialmente pericolosa di lasciare un determinato Comune e di fare rientro nel proprio luogo di residenza.
La misura prevede anche il divieto di ritornare nel Comune di allontanamento che se violata, prevede una sanzione penale.
Per tale ragione, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.
