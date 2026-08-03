Frosinone: la Polizia di Stato denuncia un uomo per danneggiamento e furto aggravato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un ventunenne per danneggiamento e furto aggravato.

In particolare, un equipaggio della Squadra Volante ha rintracciato e fermato in via Volsci un cittadino marocchino di 21 anni.

Il giovane è ritenuto l’autore del furto di una bici elettrica, compiuto la stessa mattina in via Aldo Moro dopo aver tagliato la catena che la assicurava a un palo.

Al momento del controllo, vestito con gli stessi abiti indossati durante il colpo, il ragazzo ha dichiarato agli agenti di non avere con sé la bicicletta perché l’aveva consegnata a un’altra persona che non riusciva a rintracciare.

Per questi motivi, il ventunenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria