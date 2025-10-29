Frosinone: la Polizia di Stato denuncia un uomo, con sé aveva arnesi atto allo scasso

La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un 47enne residente nel capoluogo.
Nello specifico, un utente ha segnalato al N.U.E. 112 una persona che, a suo dire, si era reso autore nella scorsa notte di un furto avvenuto all’interno di un centro sportivo.
Una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnata nel controllo del territorio, giunta sul posto, riusciva ad individuare il soggetto segnalato che, da accertamenti in banca dati, risultava avere numerosi precedenti penali. A seguito di perquisizione personale, all’interno di uno zaino, venivano rinvenuti degli arnesi atto allo scasso.
Viste le risultanze dei fatti sopra descritti, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per porto di arnesi atti allo scasso e successive indagini stabiliranno la sua posizione in ragione della querela sporta dal segnalante.
FOTO ARCHIVIO