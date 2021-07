Frosinone – La Polizia di Stato denuncia due persone per truffa

Nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Frosinone, nell’ambito di due diverse indagini, hanno denunciato un 31enne e un 46enne per truffa. I fatti traggono origine dalle denunce di due persone che avevano subito una truffa a seguito di acquisti online. Un uomo aveva deciso di acquistare su un sito internet una piscina fuori terra per la somma di oltre 500 euro. Per procedere all’acquisto, l’uomo prendeva accordi con il venditore ed effettuava il bonifico, ma nei giorni successivi la merce acquistata non arrivava ed il venditore si rendeva irreperibile. Realizzando di essere stato vittima di una frode, l’acquirente denunciava l’accaduto alla Polizia. Gli agenti, dopo un’accurata operazione, sono risaliti ad un 31enne già noto per precedenti specifici e l’hanno denunciato. In modo analogo, un altro uomo è stato truffato da un 46enne. L’uomo notava su un noto social network un annuncio con il quale veniva messa in vendita una tuta ginnica e un portafoglio di marca ad un prezzo conveniente. Effettuato il pagamento, ogni tentativo di mettersi in contatto con il venditore rimaneva vano. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di rintracciare il malfattore, che è stato denunciato.

COMUNICATO STAMPA