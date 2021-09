Frosinone, la Polizia di Stato consegna le agende agli studenti

Questa mattina il personale della Questura di Frosinone ha incontrato nell’ambito del Progetto di educazione alla legalità “Il mio diario” 2021/2022 alcuni dei bambini delle classi quarte, destinatari dell’agenda realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli operatori hanno distribuito i diari presso le scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Ripi, Broccostella, Sora 2 e Ceccano 1, dove ad attenderli hanno trovato gli alunni che per l’occasione avevano preparato anche dei lavori da mostrare ai poliziotti. “Il mio diario” è un’agenda scolastica che attraverso i propri contenuti si pone l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità con l’intento di contribuire nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile che discendono direttamente dalla nostra Costituzione. Dopo tanto tempo la Polizia di Stato torna fisicamente nelle scuole, dopo un periodo che ci ha costretto ad incontri attraverso i canali offerti dalla tecnologia, che pur garantendo la continuità dei progetti portati avanti con gli istituti del territorio non possono sostituire l’affetto e l’entusiasmo che solo i bambini sanno trasmettere a chi gli è vicino. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri con le restanti scuole della provincia interessate dall’iniziativa. Saranno poi realizzati altri interventi per coinvolgere maggiormente gli studenti, con il prezioso ausilio dei reparti speciali della Polizia di Stato.

comunicato stampa