Frosinone: la Polizia di Stato arresta un uomo per tentato furto

Il giovane è stato colto in flagrante dagli agenti delle Volanti mentre cercava di forzare un’ auto.

Personale del Reparto Volanti della Questura ha tratto in arresto un ventinovenne del capoluogo che dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e continuato.

Alla linea di emergenza era giunta una richiesta d’aiuto da parte di un cittadino, il quale segnalava di essere all’inseguimento a piedi di un giovane che aveva sottratto dal suo furgone un borsello. Il fuggitivo era stato costretto a sbarazzarsi della refurtiva in quanto inseguito dal proprietario e da altri due cittadini.

Nel tentativo di dileguarsi si era introdotto all’interno di un condominio, facendo perdere momentaneamente le sue tracce.

Durante le ricerche, immediatamente attivate dagli uomini della Polizia di Stato, un soggetto rispondente alla descrizione fornita dalla vittima anche nell’abbigliamento, veniva notato mentre cercava di forzare con un cacciavite la portiera di un’autovettura in sosta nell’area di parcheggio di un supermercato cittadino e nella circostanza veniva raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Per l’uomo, terminata la fuga, è scattato l’arresto e dopo l’udienza di convalida è stata disposta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Comunicato stampa – foto archivio