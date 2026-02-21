Frosinone – la Polizia di Stato arresta un uomo per rapina e lesioni

Personale della Polizia di Stato nella serata di ieri ha tratto in arresto un uomo per rapina e lesioni.

In particolare, una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone, nel corso del servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, verso le ore 18.00 veniva inviata nei pressi della zona scalo dove era stata segnalata una rapina in danno di una signora.

Gli operatori, prontamente giunti sul posto, constatavano la presenza di numerose persone tra cui la vittima, una donna di circa 55 anni, che riferiva di essere stata avvicinata da un uomo che, riferendole di essere armato di coltello, le intimava di consegnare tutto quello che aveva.

Al rifiuto della donna, il malvivente l’afferrava al collo e la colpiva ripetutamente all’addome richiamando l’attenzione di due passanti che nell’immediatezza davano aiuto alla vittima.

L’autore, un uomo di circa 30 anni residente in un paese della Provincia di Frosinone, veniva tratto in arresto per il reato di rapina e lesioni personali dagli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto immediatamente.

L’arrestato veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La donna veniva soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani per ulteriori accertamenti.